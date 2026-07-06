Borsa: Londra, apertura +0,1%

Milano 17:35
52.959 +0,27%
Nasdaq 21:26
29.804 +1,62%
Dow Jones 21:26
52.995 +0,18%
Londra 17:35
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Francoforte 17:36
25.818 +0,15%

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