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Borsa: Rally per Tokyo, in progresso del 2,43% alle 04:50

Il Nikkei 225 continua gli scambi a 59.549,59 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rally per Tokyo, in progresso del 2,43% alle 04:50
Tokyo lievita in modo prepotente del 2,43% alle 04:50 e passa di mano a 59.549,59 punti.
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