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Borsa: Rally per Tokyo, in progresso del 2,43% alle 04:50
Il Nikkei 225 continua gli scambi a 59.549,59 punti
In breve
,
Finanza
16 aprile 2026 - 04.50
Tokyo lievita in modo prepotente del 2,43% alle 04:50 e passa di mano a 59.549,59 punti.
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