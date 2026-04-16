Francoforte: risultato positivo per Teamviewer

(Teleborsa) - Scambia in profit Teamviewer , che lievita del 2,37%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Teamviewer rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





L'esame di breve periodo di Teamviewer classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 4,817 Euro e primo supporto individuato a 4,619. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 5,015.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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