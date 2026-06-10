Francoforte: andamento negativo per Teamviewer
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Teamviewer, che presenta una flessione del 2,35% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Teamviewer rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Teamviewer. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Teamviewer evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 5,7 Euro. Primo supporto a 5,55. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 5,495.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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