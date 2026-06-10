Francoforte: andamento negativo per Teamviewer

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Teamviewer , che presenta una flessione del 2,35% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Teamviewer rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Teamviewer . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Teamviewer evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 5,7 Euro. Primo supporto a 5,55. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 5,495.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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