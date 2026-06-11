Francoforte: andamento negativo per Teamviewer
(Teleborsa) - Ribasso per Teamviewer, che presenta una flessione del 2,61%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Teamviewer, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Teamviewer. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 5,505 Euro. Primo supporto visto a 5,355. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 5,29.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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