Milano 11:57
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Italia, Prezzi consumo (MoM) in marzo

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Italia, Prezzi consumo (MoM) in marzo
Italia, Prezzi consumo in marzo su base mensile (MoM) +0,5%, in calo rispetto al precedente +0,7% (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: © Tomas Griger / 123RF)
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