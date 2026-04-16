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Italia, Prezzi consumo (MoM) in marzo
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16 aprile 2026 - 10.10
Italia,
Prezzi consumo in marzo su base mensile (MoM) +0,5%
, in calo rispetto al precedente +0,7% (in linea con le stime degli analisti).
(Foto: © Tomas Griger / 123RF)
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