Londra: brillante l'andamento di Rightmove
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il principale portale immobiliare nel Regno Unito, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,24%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Rightmove evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Rightmove rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Rightmove è in rafforzamento con area di resistenza vista a 4,503 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 4,606.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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