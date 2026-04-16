Londra: brillante l'andamento di Rightmove

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il principale portale immobiliare nel Regno Unito , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,24%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Rightmove evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Rightmove rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Rightmove è in rafforzamento con area di resistenza vista a 4,503 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 4,606.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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