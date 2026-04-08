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Londra: allunga il passo Fresnillo

Migliori e peggiori, In breve
Londra: allunga il passo Fresnillo
Brillante rialzo per il leader mondiale dell'argento, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 10,45%.
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