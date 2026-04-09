Milano 10:50
46.921 -0,36%
Nasdaq 8-apr
24.903 0,00%
Dow Jones 8-apr
47.910 +2,85%
Londra 10:50
10.575 -0,32%
Francoforte 10:50
23.779 -1,25%

Londra: brillante l'andamento di BP

Migliori e peggiori, In breve
Londra: brillante l'andamento di BP
Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo petrolifero inglese, con una variazione percentuale dell'1,87%.
Condividi
```