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Borsa: Andamento brillante per Londra, in accelerazione dell'1,61%
Il FTSE 100 termina la sessione a 10.127,96 punti
In breve
,
Finanza
30 marzo 2026 - 17.43
Londra è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,61%), archiviando le contrattazioni a 10.127,96 punti.
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