Milano 17:35
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Dow Jones 22:03
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Londra 17:40
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Francoforte 17:37
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Borsa: Andamento brillante per Londra, in accelerazione dell'1,61%

Il FTSE 100 termina la sessione a 10.127,96 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento brillante per Londra, in accelerazione dell'1,61%
Londra è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,61%), archiviando le contrattazioni a 10.127,96 punti.
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