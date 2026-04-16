Londra: risultato positivo per London Stock Exchange Group
(Teleborsa) - Bene la società che gestisce la Borsa di Londra, con un rialzo del 2,50%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di London Stock Exchange Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di London Stock Exchange Group sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 94,55 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 92,21. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 96,89.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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