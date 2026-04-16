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Londra: spinge in avanti Intertek Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: spinge in avanti Intertek Group
Grande giornata per il gruppo impegnato nei servizi di certificazione, ispezione e garanzia, che sta mettendo a segno un rialzo dell'8,41%.
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