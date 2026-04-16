New York: andamento negativo per Boeing

(Teleborsa) - Sottotono il colosso dell'aereonautica , che passa di mano con un calo del 2,05%.



Il trend di Boeing mostra un andamento in sintonia con quello del Dow Jones . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo del gigante aerospaziale statunitense mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 223,3 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 217,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 229,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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