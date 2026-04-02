New York: positiva la giornata per Advanced Micro Devices

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori , con una variazione percentuale del 2,42%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Advanced Micro Devices , che fa peggio del mercato di riferimento.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 220,4 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 205,4. L'equilibrata forza rialzista di Advanced Micro Devices è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 235,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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