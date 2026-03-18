New York: brillante l'andamento di Advanced Micro Devices
(Teleborsa) - Scambia in profit la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, che lievita del 2,41%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Advanced Micro Devices mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,07%, rispetto a -1,75% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Lo scenario di breve periodo di Advanced Micro Devices evidenzia un declino dei corsi verso area 196,9 USD con prima area di resistenza vista a 204. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 192,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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