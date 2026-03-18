New York: brillante l'andamento di Advanced Micro Devices

(Teleborsa) - Scambia in profit la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori , che lievita del 2,41%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Advanced Micro Devices mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,07%, rispetto a -1,75% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Lo scenario di breve periodo di Advanced Micro Devices evidenzia un declino dei corsi verso area 196,9 USD con prima area di resistenza vista a 204. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 192,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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