Pioggia di acquisti a Wall Street con accordo Usa-Iran, vola SpaceX

(Teleborsa) - Seduta molto positiva per i listini USA, spinti dall'annuncio di un accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra, che ha innescato una brusca discesa del prezzo del petrolio in area 80 dollari, e dal rally di SpaceX. Le azioni della società di Elon Musk hanno chiuso con un guadagno del 19,6% a 192,47 dollari, dopo il debutto boom di venerdì scorso, facendo correre il Nasdaq.



Il Dow Jones , che ha toccato un nuovo massimo storico nel corso della seduta, ha portato a casa un guadagno dello 0,92%; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa l' S&P-500 , che arriva a 7.554 punti (+1,65%).



Ottima la prestazione del Nasdaq 100 (+3,06%); sulla stessa tendenza, in netto miglioramento l' S&P 100 (+1,93%).



Informatica (+3,39%), telecomunicazioni (+2,42%) e beni di consumo secondari (+1,91%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti energia (-3,58%), sanitario (-0,70%) e beni di consumo per l'ufficio (-0,53%).



Tra i protagonisti del Dow Jones, Boeing (+4,52%), Nvidia (+3,54%), Honeywell International (+3,23%) e Amazon (+3,16%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Chevron , che ha archiviato la seduta a -3,64%.



In rosso Merck , che evidenzia un deciso ribasso del 3,49%.



Spicca la prestazione negativa di Johnson & Johnson , che scende del 2,16%.



Verizon Communication scende del 2,16%.



Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Western Digital (+16,10%), DoorDash (+11,63%), Micron Technology (+10,85%) e Marvell Technology (+10,42%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Old Dominion Freight Line , che ha terminato le contrattazioni a -3,39%.



Calo deciso per Cognizant Technology Solutions , che segna un -2,59%.



Sotto pressione CoStar , con un forte ribasso del 2,47%.



Soffre Mondelez International , che evidenzia una perdita del 2,37%.

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