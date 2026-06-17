New York: rosso per Old Dominion Freight Line
(Teleborsa) - Retrocede la società specializzata nei servizi di trasporto su camion, con un ribasso del 3,80%.
Lo scenario su base settimanale di Old Dominion Freight Line rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Old Dominion Freight Line. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Old Dominion Freight Line evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 229,9 USD. Primo supporto a 219,1. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 215,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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