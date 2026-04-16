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Piazza Affari: brillante l'andamento del comparto sanitario italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: brillante l'andamento del comparto sanitario italiano
L'Indice delle aziende sanitarie guadagna l'1,31% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 181.607,81 punti.
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