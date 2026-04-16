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Piazza Affari: brillante l'andamento del comparto sanitario italiano
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Indici settoriali
16 aprile 2026 - 15.00
L'
Indice delle aziende sanitarie
guadagna l'1,31% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 181.607,81 punti.
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