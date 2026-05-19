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Francoforte: si muove a passi da gigante Renk

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: si muove a passi da gigante Renk
Ottima performance per Renk, che scambia in rialzo del 4,97%.
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