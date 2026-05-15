Piazza Affari: performance negativa per MFE A

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società media e di comunicazione italiana , che mostra un decremento del 2,03%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MediaForEurope , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di MFE A è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 2,942 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 2,868. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 3,016.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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