Piazza Affari: performance negativa per MFE A
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società media e di comunicazione italiana, che mostra un decremento del 2,03%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MediaForEurope, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di MFE A è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 2,942 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 2,868. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 3,016.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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