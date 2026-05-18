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Parigi: si muove a passi da gigante Publicis Groupe
Migliori e peggiori
,
In breve
18 maggio 2026 - 09.50
Brillante rialzo per il
colosso della pubblicità francese
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,05%.
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