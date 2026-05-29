Piazza Affari: andamento sostenuto per MFE A

(Teleborsa) - Balza in avanti la società media e di comunicazione italiana , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,17%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Tecnicamente, MediaForEurope è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 3,032 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,97. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 3,094.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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