Trump annuncia tregua di 10 giorni tra Israele e Libano

(Teleborsa) - Il Presidente americano, Donald Trump ha dichiarato che Israele e Libano avrebbero concordato un cessate il fuoco di 10 giorni, con inizio previsto alle 17:00 (EST), secondo quanto scritto in un post su Truth Social.



Trump ha affermato di aver incaricato il vicepresidente JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio di lavorare con le parti per raggiungere una pace duratura, aggiungendo di aver invitato il presidente libanese Joseph Aoun e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a colloqui alla Casa Bianca.



Il primo ministro libanese Nawaf Salam ha accolto con favore l’annuncio, definendolo un obiettivo chiave per il Paese, pur esprimendo cordoglio per le vittime del conflitto e solidarietà agli sfollati.

Al momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale da parte di Israele, mentre Hezbollah - che non ha partecipato ai negoziati - ha fatto sapere alla NBC News che valuterà la tregua solo in caso di cessazione completa delle ostilità.



L’annuncio arriva in un contesto di forte tensione regionale, con l’Iran che ha sottolineato la necessità di includere anche il Libano in qualsiasi accordo più ampio di cessate il fuoco.



Le ostilità sono iniziate il mese scorso, quando miliziani di Hezbollah hanno lanciato razzi contro Israele in risposta alla campagna militare di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Israele ha reagito con raid su larga scala e un’offensiva terrestre nel sud del Libano.



I negoziati che hanno portato alla possibile tregua sono iniziati a Washington con un incontro diretto tra gli ambasciatori dei due Paesi, il primo in decenni. Secondo le autorità libanesi, il conflitto ha causato oltre 2.100 morti e più di un milione di sfollati, mentre in Israele si contano almeno 21 vittime.



"L’annuncio di un cessate il fuoco tra Libano e Israele è un'eccellente notizia e mi congratulo con i Governi libanese e israeliano per aver raggiunto questo importante risultato grazie alla mediazione degli Stati Uniti", afferma la Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, commentando la tregua di 10 giorni annunciata da Trump. "È ora fondamentale che il cessate il fuoco sia pienamente rispettato. Hezbollah, che ha la responsabilità di aver dato il via a questo conflitto, deve cessare ogni azione contro Israele e rispettare le decisioni assunte dal Governo libanese, aggiunge Meloni. Auspico inoltre che il cessate il fuoco possa creare le condizioni per il successo dei negoziati tra Israele e Libano portando ad una pace piena e duratura. In questo quadro, l’Italia continuerà a fare la sua parte contribuendo al mantenimento della pace lungo la Linea Blu attraverso il suo contingente militare in UNIFIL, missione ONU di cui detiene il comando, e a sostenere la sovranità libanese anche attraverso il rafforzamento delle forze armate libanesi".

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