Medio Oriente, l'Iran smentisce Trump ma aumentano indiscrezioni su attività di mediazione

(Teleborsa) - L'attuale scenario del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran vive ore di estrema incertezza, caratterizzate da messaggi diplomatici contrastanti e dal proseguimento delle operazioni militari. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato il rinvio dei raid programmati contro la rete elettrica iraniana, citando colloqui che ha definito "produttivi" con alti funzionari di Teheran e intravedendo una seria possibilità di raggiungere un accordo.



Questa mossa ha immediatamente innescato un rally dei mercati azionari e un crollo del prezzo del greggio, tornato sotto i 100 dollari al barile.



Tuttavia, l'Iran ha smentito categoricamente l'esistenza di negoziati diretti. Mohammad Baqer Qalibaf, presidente del parlamento iraniano indicato da alcune fonti come l'interlocutore degli USA, ha ridicolizzato l'annuncio definendolo un tentativo di Trump di manipolare i mercati finanziari. Nonostante la mancanza di contatti diretti, fonti europee e pakistane suggeriscono l'esistenza di un'intensa attività di mediazione condotta da Egitto, Pakistan e Stati del Golfo, con la possibilità di colloqui ufficiali a Islamabad già questa settimana.



Sul campo, la guerra giunta alla sua quarta settimana non accenna a fermarsi. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato che Israele proseguirà gli attacchi in Iran e Libano, dove i bombardamenti hanno già causato oltre 1.000 vittime e un milione di sfollati.



Parallelamente, la tensione si estende ai paesi limitrofi: basi americane in Siria sono state bersaglio di razzi lanciati dall'Iraq, mentre i leader mondiali dell'energia avvertono che il prolungarsi del conflitto, oltre all'impennata dei prezzi del carburante, rischia di danneggiare irreparabilmente le catene di approvvigionamento globali, a partire da settori chiave come i semiconduttori e le forniture mediche.

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