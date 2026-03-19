Carburanti, Mimit, Mef e Gdf avviano controlli a tappeto su rispetto prezzi

(Teleborsa) - I ministri delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, hanno predisposto già da questa mattina, con la collaborazione della Guardia di Finanza, un’immediata azione di controllo sulla rete di distribuzione dei carburanti, come previsto dal decreto-legge approvato ieri in Cdm e già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che conferisce nuovi, importanti e straordinari poteri al Garante per la sorveglianza dei prezzi del Mimit.



È in corso a Palazzo Piacentini una riunione della Cabina di regia della Commissione di allerta rapida, nel corso della quale il Garante per i prezzi fornirà alla Guardia di Finanza la lista dettagliata degli operatori della distribuzione e delle relative compagnie petrolifere che non hanno ancora adeguato il prezzo dei carburanti al taglio delle accise, per un’immediata e straordinaria azione di controllo in tutta la rete stradale e autostradale.



Nel tardo pomeriggio di ieri, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a un decreto legge - che vale poco più di mezzo miliardo di euro - contro il caro carburanti in scia alla crisi in Medio Oriente. "Un pacchetto di misure che ha un obiettivo chiaro nell'immediato: fermare la possibile impennata dei prezzi legata alla crisi”, ha detto subito dopo la Premier Meloni assicurando che “Continueremo a fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per impedire che si speculi su ciò che sta accadendo e per evitare che le conseguenze della crisi possano impattare sulle famiglie e sulle imprese di questa nazione".



Per il decreto, iter immediato: il provvedimento, infatti, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale con data 18 marzo 2026. Il taglio scatta dunque già oggi, 19 marzo.



Nel dettaglio, il decreto prevede un taglio delle accise per 20 giorni - ma si naviga a vista guardando a quanto succederà nei prossimi giorni - con un effetto sul prezzo di 25 centesimi al litro su benzina e diesel e di 12 centesimi sul gpl; un credito di imposta sul gasolio per gli autotrasportatori e del 20% per i pescherecci per i tre mesi da marzo a maggio; un rafforzamento dei controlli anti-speculazione, affidati a Mister Prezzi (il Garante per la sorveglianza dei prezzi presso il ministero delle Imprese), Guardia di Finanza e Antitrust.



(Foto: bizoon | 123RF)

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