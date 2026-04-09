TAP Air Portugal, utile 2025 crolla del 92% per voce straordinaria ma fondamentali reggono

(Teleborsa) - TAP Air Portugal ha chiuso il 2025 con il quarto anno consecutivo di redditività, ma l'utile netto si è ridotto del 92% a 4,1 milioni di euro da 53,7 milioni del 2024, penalizzato da una voce straordinaria da 42 milioni nel quarto trimestre, che ha generato una perdita trimestrale di 51 milioni. La causa è la svalutazione delle attività fiscali differite a seguito del taglio dell'aliquota dell'imposta sulle società dal 20% al 17% entro il 2028, approvato dal parlamento portoghese a novembre. Escludendo questo effetto, l'utile ricorrente si sarebbe attestato a 46 milioni di euro.



I ricavi operativi crescono dell'1,2% a 4,31 miliardi, con i passeggeri trasportati in aumento del 3,4% a 16,7 milioni e un load factor dell'84,2% (+1,9 punti percentuali). L'EBITDA sale del 4,4% a 725,8 milioni con un margin del 16,8% (da 16,3% nel 2024), mentre l'EBITDA ricorrente si attesta a 742,9 milioni (margin 17,2%) e l'EBIT ricorrente a 243,4 milioni.



I costi operativi crescono dell'1,8% a 4,02 miliardi, con aumenti nei costi del personale, del traffico e degli ammortamenti parzialmente compensati dal calo del carburante (-5,4%). La liquidità a fine 2025 ammonta a 765,3 milioni (+113,7 milioni), con un rapporto Net Debt/EBITDA di 2,6 volte.



Il 2025 ha segnato anche il completamento formale del Piano di Ristrutturazione approvato dalla Commissione europea, che ne ha riconosciuto la viabilità a lungo termine.



Per il 2026 TAP punta sull'espansione transatlantica con due nuove destinazioni in Brasile, portando la rete a 15 destinazioni, di cui 10 servite in esclusiva, e sul potenziamento delle operazioni da Porto con nuove rotte e un hub di manutenzione. La compagnia, che è in corso di parziale privatizzazione, ha dichiarato di monitorare attivamente gli sviluppi della guerra in Iran, con la disponibilità a essere "reattiva" a qualsiasi cambiamento dello scenario operativo. La domanda di prenotazioni è descritta come solida.



Luís Rodrigues, CEO di TAP, ha dichiarato: "Nel 2026, il Comitato Esecutivo accelererà l'esecuzione delle iniziative già definite, con un chiaro focus sulle priorità operative. Questo processo sarà accompagnato dall'inizio di una nuova fase di crescita disciplinata e sostenibile, con una maggiore attenzione all'espansione transatlantica, in particolare con due nuove destinazioni in Brasile. Ciò rafforzerà la nostra leadership e la nostra rete in questo mercato, raggiungendo un totale di 15 destinazioni, di cui 10 servite esclusivamente da TAP."

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