Milano 9:34
48.242 +0,45%
Nasdaq 16-apr
26.333 0,00%
Dow Jones 16-apr
48.579 +0,24%
Londra 9:34
10.577 -0,12%
24.190 +0,15%

Borsa: Londra, apertura -0,05%

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura -0,05%
Indice FTSE-100 -0,05% a quota 10.584,75 dopo l'apertura.
Condividi
```