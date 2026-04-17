Enea, Superbonus: detrazioni maturate per 131,9 miliardi euro

(Teleborsa) - Al 31 marzo 2026 il Superbonus continua a rappresentare una delle misure fiscali più onerose per lo Stato, con un costo complessivo che raggiunge i 131,9 miliardi di euro in termini di detrazioni maturate per i lavori conclusi, in aumento rispetto ai 130,9 miliardi del mese precedente.



E' quanto emerge dal report mensile Enea, sottolineando che l’avanzamento dei lavori è ormai quasi completato. La quota di interventi conclusi è dunque salita al 98,1%.



In totale sono 505.417 gli edifici coinvolti, con una netta prevalenza di condomini, che concentrano circa 86,1 miliardi di investimenti (68,6% del totale) pur rappresentando meno di un terzo degli immobili agevolati. Seguono gli edifici unifamiliari, con circa 28 miliardi, e le unità indipendenti, con poco più di 11 miliardi.



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