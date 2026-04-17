Zona Euro, surplus partite correnti cala più delle attese a febbraio

(Teleborsa) - Nel mese di febbraio 2026, la bilancia delle partite correnti dell'Area Euro ha chiuso con un surplus di 25 miliardi di euro, in diminuzione rispetto all'attivo di 40 miliardi di euro di gennaio. Le stime degli analisti erano per un avanzo in discesa fino a 30 miliardi. Su base non destagionalizzata, si registra un avanzo di 21 miliardi dai 15 miliardi del mese precedente. È quanto ha rilevato dalla BCE.



In dettaglio, la componente dei servizi ha evidenziato un saldo positivo di 16 miliardi, quella dei beni di 25 miliardi. La partita primaria dei redditi ha evidenziato un deficit di 2 miliardi e quella secondaria un deficit di 14 miliardi.

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