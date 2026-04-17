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Eurozona, bilancia commerciale torna in surplus per 11,5 miliardi di euro a febbraio

Economia, Macroeconomia
Eurozona, bilancia commerciale torna in surplus per 11,5 miliardi di euro a febbraio
(Teleborsa) - La bilancia commerciale dell'area euro ha evidenziato un avanzo di 11,5 miliardi di euro negli scambi commerciali con il resto del mondo a febbraio 2026, rispetto ai +23,1 miliardi di euro di febbraio 2025 e dopo un deficit di 1,0 miliardo di euro a gennaio 2026. Lo comunica Eurostat. Le attese degli analisti erano per 11,7 miliardi di euro .

Le esportazioni di beni sono state pari a 232,4 miliardi di euro, in calo del 6,7% rispetto a febbraio 2025 (249,1 miliardi di euro), mentre le importazioni si sono attestate a 220,9 miliardi di euro, in calo del 2,2%.

Il miglioramento della bilancia commerciale è stato trainato principalmente dal settore dei macchinari e veicoli, dove il surplus è passato da 1,5 miliardi di euro a gennaio 2026 a 10,2 miliardi di euro a febbraio 2026.

Nel frattempo, il settore energetico ha continuato a ridurre il proprio deficit, passando da -25,2 miliardi di euro nel febbraio 2025 a -20,0 miliardi di euro nel febbraio 2026.

(Foto: CHUTTERSNAP on Unsplash)
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