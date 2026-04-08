Francia, saldo delle partite correnti passa in disavanzo a febbraio

(Teleborsa) - Il saldo delle partite correnti francese mostra a febbraio 2026 un disavanzo di 1,8 miliardi di euro, rispetto all'avanzo di 2,3 miliardi di euro di gennaio. Lo rivela la Banque de France.



L'Ufficio doganale francese parallelamente ha fornito i dati della bilancia commerciale, che chiude a febbraio con un saldo negativo di 5,8 miliardi, in peggioramento rispetto ai -2 miliardi del mese precedente e contro i -2,4 miliardi attesi dagli analisti.



Scende l'export che si attesta a 52 miliardi (da 53,2 miliardi), mentre le importazioni sono salite a 57,8 miliardi (da 55,2 miliardi).

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