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Eurozona: luce verde per l'EURO STOXX Banks
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17 aprile 2026 - 15.00
Si muove con il vento in poppa l'
indice bancario europeo
, che arriva a 271,45 punti.
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