Francoforte: nuovo spunto rialzista per Aixtron

(Teleborsa) - Scambia in profit Aixtron , che lievita del 3,08%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Aixtron più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Aixtron rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 42,5 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 41,62. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 43,38.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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