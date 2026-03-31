Francoforte: si concentrano le vendite su Aixtron

(Teleborsa) - Rosso per Aixtron , che sta segnando un calo del 2,18%.



La tendenza ad una settimana di Aixtron è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Aixtron . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Aixtron evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 32,34 Euro. Primo supporto a 31,11. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 30,37.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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