Francoforte: si concentrano le vendite su Aixtron
(Teleborsa) - Rosso per Aixtron, che sta segnando un calo del 2,18%.
La tendenza ad una settimana di Aixtron è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Aixtron. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Aixtron evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 32,34 Euro. Primo supporto a 31,11. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 30,37.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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