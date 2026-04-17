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Madrid: giornata depressa per Cellnex Telecom

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: giornata depressa per Cellnex Telecom
Composto ribasso per la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione, in flessione dell'1,99% sui valori precedenti.
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