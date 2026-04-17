New York: acquisti a mani basse su Sherwin Williams

(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di vernici e rivestimenti , che scambia in rialzo del 4,30%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Sherwin Williams rispetto all'indice di riferimento.





L'esame di breve periodo di Sherwin Williams classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 353,1 USD e primo supporto individuato a 339,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 366,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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