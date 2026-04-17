Milano
17:35
48.869
+1,75%
Nasdaq
19:58
26.659
+1,24%
Dow Jones
19:58
49.553
+2,01%
Londra
17:35
10.668
+0,73%
Francoforte
17:35
24.702
+2,27%
Venerdì 17 Aprile 2026, ore 20.15
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: andamento rialzista per 3M
New York: andamento rialzista per 3M
Migliori e peggiori
,
In breve
17 aprile 2026 - 20.00
Avanza il
colosso industriale
, che guadagna bene, con una variazione del 3,35%.
Condividi
Leggi anche
New York: si concentrano le vendite su 3M
New York: rosso per 3M
New York: rally per 3M
New York: rosso per 3M
Titoli e Indici
3M Company
+3,37%
Altre notizie
New York: andamento negativo per 3M
New York: calo per 3M
New York: seduta euforica per 3M
New York: calo per 3M
New York: risultato positivo per 3M
New York: andamento rialzista per JP Morgan
Guide
Insider trading: come funziona, origini e quali sono le regole oggi
L’insider trading è l’uso illecito di informazioni privilegiate, cioè sicure, non ancora pubbliche e potenzialmente in grado di influenzare il prezzo di strumenti finanziari, per comprare, vendere o...
leggi tutto