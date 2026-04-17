New York: DoorDash sale verso 189,1 USD

(Teleborsa) - Protagonista il leader americano delle consegne di pasti , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,26%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di DoorDash evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso DoorDash rispetto all'indice.





Tecnicamente, DoorDash è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 189,1 Dollari USA, mentre il supporto più immediato si intravede a 184,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 194,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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