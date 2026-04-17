New York: DoorDash sale verso 189,1 USD
(Teleborsa) - Protagonista il leader americano delle consegne di pasti, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,26%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di DoorDash evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso DoorDash rispetto all'indice.
Tecnicamente, DoorDash è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 189,1 Dollari USA, mentre il supporto più immediato si intravede a 184,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 194,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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