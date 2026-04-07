New York: seduta euforica per CF Industries Holdings
(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore di fertilizzanti nitrati e fosfati, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,35%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di CF Industries Holdings, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nel breve periodo, CF Industries Holdings presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 138 USD e supporto a 134,7. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 141,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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