New York: seduta euforica per CF Industries Holdings

(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore di fertilizzanti nitrati e fosfati , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,35%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di CF Industries Holdings , che fa peggio del mercato di riferimento.





Nel breve periodo, CF Industries Holdings presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 138 USD e supporto a 134,7. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 141,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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