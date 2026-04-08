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New York: rally per Home Depot

Migliori e peggiori, In breve
New York: rally per Home Depot
Seduta decisamente positiva per il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa, che tratta in rialzo del 5,30%.
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