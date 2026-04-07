New York: rosso per Home Depot

(Teleborsa) - Pressione sul colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa , che tratta con una perdita del 2,67%.



La tendenza ad una settimana di Home Depot è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di medio periodo di Home Depot rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 322,6 USD, mentre i supporti sono stimati a 315,1. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 330,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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