New York: seduta euforica per American Express
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il famoso gruppo delle carte di credito, che tratta in rialzo del 3,94%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che American Express mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,55%, rispetto a +3,03% dell'indice americano).
La tendenza di breve del gruppo delle carte di credito è in rafforzamento con area di resistenza vista a 341,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 332,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 350,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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