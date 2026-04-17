New York: seduta euforica per American Express

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il famoso gruppo delle carte di credito , che tratta in rialzo del 3,94%.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che American Express mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,55%, rispetto a +3,03% dell' indice americano ).





La tendenza di breve del gruppo delle carte di credito è in rafforzamento con area di resistenza vista a 341,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 332,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 350,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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