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New York: su di giri Carnival

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti, Turismo
New York: su di giri Carnival
Protagonista la società che gestisce la linea di navi da crociera numero 1 al mondo, che mostra un'ottima performance, con un rialzo dell'8,60%.
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