New York: su di giri Northrop Grumman
(Teleborsa) - Brilla il fornitore di sistemi ed equipaggiamenti di difesa, che passa di mano con un aumento del 5,59%.
Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Northrop Grumman rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Northrop Grumman sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 556,1 USD. Possibile una discesa fino al bottom 534,9. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 577,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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