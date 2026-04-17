Parigi: in calo Bouygues

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo attivo nelle telecomunicazioni, media e costruzioni , che presenta una flessione del 2,40%.



L'andamento di Bouygues nella settimana, rispetto al CAC40 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





L'esame di breve periodo di Bouygues classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 51,97 Euro e primo supporto individuato a 50,91. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 53,03.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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