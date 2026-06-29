Milano 15:24
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Nasdaq 26-giu
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Dow Jones 26-giu
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Londra 15:24
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Francoforte 15:24
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Parigi: giornata depressa per Bouygues

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: giornata depressa per Bouygues
Sottotono il gruppo attivo nelle telecomunicazioni, media e costruzioni, che passa di mano con un calo dell'1,95%.
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