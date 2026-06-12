Parigi: balza in avanti Bouygues

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gruppo attivo nelle telecomunicazioni, media e costruzioni , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,91%.



Il movimento di Bouygues , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del CAC40 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 49,89 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 50,55. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 51,21.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```