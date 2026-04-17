Pesante sul mercato di New York APA Corporation

(Teleborsa) - In forte ribasso la holding attiva nel campo dell'energia , che mostra un -10,21%.



L'andamento di APA Corporation nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di APA Corporation . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 34,73 USD, con il supporto più immediato individuato in area 33,43. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 32,83.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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