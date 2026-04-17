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Piazza Affari: in rally OVS
Migliori e peggiori
,
In breve
17 aprile 2026 - 09.35
Prepotente rialzo per il
leader dell'abbigliamento in Italia
, che mostra una salita bruciante del 5,71% sui valori precedenti.
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