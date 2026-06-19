Piazza Affari: scambi in positivo per OVS
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il leader dell'abbigliamento in Italia, in guadagno del 2,81% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di OVS è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della società che commercializza i capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 6,498 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 6,268. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 6,132.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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