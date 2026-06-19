Piazza Affari: scambi in positivo per OVS

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il leader dell'abbigliamento in Italia , in guadagno del 2,81% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di OVS è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della società che commercializza i capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 6,498 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 6,268. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 6,132.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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